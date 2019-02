Eutanasia, Fico: Dopo Consulta ci sia tempestiva risposta Camere

di npf

Roma, 20 feb. (LaPresse) - "In coerenza con il mio ruolo istituzionale, ritengo che questa sollecitazione" della Corte cosytituzionale chiamata a pronunciarsi nell'ambito del processo a Marco Cappato per la vicenda della morte di DJ Fabo "non possa essere in alcun modo lasciata senza adeguata, compiuta e tempestiva risposta dalle Camere". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico nel corso del convegno 'Eluana dieci anni dopo' che si svolge a Montecitorio

