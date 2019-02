Europee, Zingaretti: Via simbolo? No, lista unitaria ma rilanciare partito

di npf

Roma, 15 feb. (LaPresse) - Via il simbolo Pd alle Europee dopo la sottoscrizione unitaria al manifesto 'Siamo Europei' di Carlo Calenda? "No, non è così. Ho detto sempre che reputo giusta l'idea di arrivare alle Europee con un approccio aperto e unitario per arricchire l'identità di coloro che si riconoscono nel Pd. Le forme sulle quali si arriverà alla sintesi anche simbolica si vedranno in base a quello che abbiamo costruito". Lo ha detto il governatore del Lazio, candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti, intervenendo a RaiNews24. "Dal 18 per cento ci alzeremo solo se sapremo dare un'idea di allargamento - ha aggiunto - ma ci sono due processi: la spinta verso la lista unitaria e la ricostruzione del Pd".

