Europee, Zingaretti: Va benissimo risultato sopra 18% politiche

di npf

Roma, 1 apr. (LaPresse) - Quale risultato sarà positivo alle Europee? "Abbiamo già vinto la grande sfida di tornare a essere uno dei protagonisti della storia politica italiana. A me va benissimo sopra il risultato delle elezioni politiche. Perché vuol dire che siamo qua e siamo tornati". Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti intervenendo a 'L'aria che tira', su La7. "Sono realista e non prendo in giro le persone. E' evidente che c'è stata una rottura, altrimenti non saremmo arrivati al 18%. So che è iniziato un cammino lungo", ha aggiunto.

