Europee, Wilders: Basta diktat, Islam e immigrazione

di lrs/dab

Milano, 18 mag. (LaPresse) - "E' fantastico essere qui insieme qui insieme a voi e a questi coraggiosi patrioti. Per essere persone libere dobbiamo essere forti, dobbiamo difendere i nostri Stati nazionali, dobbiamo richiedere più sovranità nazionale e dobbiamo di nuovo assumerci la responsabilità per i nostri Paesi. Basta diktat dal Super Stato europeo, basta Islam, basta immigrazione. Le élite vogliono portarci la nostra identità, la nostra sicurezza. Vogliono inondare le nostre nazioni con sempre più immigrati e non possiamo permetterglielo. Dobbiamo fermare l'islamizzazione. Ancora una volta: basta Islam". Così, Geert Wilders del Partito per la Libertà olandese, alla manifestazione in piazza Duomo, a Milano, dal titolo 'Prima l'Italia! Il buonsenso in Europa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata