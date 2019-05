Europee, Wilders: Basta barconi, Salvini sa come dire basta

di lrs/dab

Milano, 18 mag. (LaPresse) - "Il mio amico Salvini ha già cambiato la politica italiana ed è un esempio per tutti noi. Basta barconi con immigrati illegali, Matteo sa come dire basta e all'Europa servono più Salvini". Così, alla manifestazione in piazza Duomo, a Milano, dal titolo 'Prima l'Italia! Il buonsenso in Europa, Geert Wilders del Partito per la Libertà olandese. "Siamo noi i patrioti d'Europa. Viva l'Italia, via Lega, viva Matteo Salvini", ha aggiunto.

