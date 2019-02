Europee: Tripodi (FI): Con Berlusconi per nuova primavera Libertà-2-

di npf

Roma, 21 feb. (LaPresse) - "Abbiamo il dovere morale - prosegue Tripodi - di impegnarci tutti al massimo per costruire insieme al nostro leader un'alternativa credibile a questo modello di UE, un'alternativa che deve avere il fulcro nel nostro movimento. Stiamo già lavorando alla creazione dei comitati ‘Berlusconi in Europa'. Sono certa che gli italiani, la gente del sud e della Calabria in particolare, umiliata dalle fallimentari politiche economiche gialloverdi sarà dalla nostra parte per una nuova primavera di Libertà".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata