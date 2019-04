Europee, Salvini: Sul fronte del governo italiano non cambia nulla

di lrs/mad

Milano, 8 apr. (LaPresse) - Ci sarà un impatto sul governo dopo le elezioni europee? "Sul fronte interno italiano non cambia nulla. Cambia perché cambia l'Europa, ma a livello italiano non cambia nulla". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'evento di lancio della campagna elettorale per le Europee a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata