Europee, Salvini: Se Lega vince, pacchia finita per signori Bruxelles

di lrs

Milano, 11 mag. (LaPresse) - "Se la Lega vince in Europa, per i signori di Bruxelles la pacchia è finita e ci riprendiamo il nostro Paese". Così il vicepremier leghista, Matteo Salvini, durante un breve comizio ad Alessandria condizionato dal maltempo, dopo aver detto che "in questi 15 giorni abbiamo bisogno di gente che svegli gli alessandrini e i piemontesi".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata