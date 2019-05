Europee, Salvini: Se Lega primo partito in Italia e Ue musica cambia

di npf

Roma, 3 mag. (LaPresse) - "Il 26 maggio se la Lega sarà primo partito non solo in Italia, ma anche in Europa, la musica cambia. Perché fino ad ora le leggi le abbiamo subite e noi qui abbiamo messo delle toppe. Ma se le leggi le facciamo noi la musica cambia. Stavolta la rivoluzione in Europa parte dall'Italia ed è una bella soddisfazione". Così il vicepremier Matteo Salvini nel corso di un comizio a Fidenza (Parma).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata