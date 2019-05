Europee, Salvini: Se Lega prima in Italia e Ue posso fare tante cose

di dab/mad

Milano, 18 mag. (LaPresse) - Sul risultato delle elezioni europee "non faccio previsioni, ma se la Lega diventa primo partito in Italia e in Europa, posso fare tante cose". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'Assemblea nazionale di Confagricoltura.

