Europee, Salvini: Ppe decida tra inciucio con Pse e cambiamento

di lrs/mad

Milano, 8 apr. (LaPresse) - "Sicuramente non governeremo mai con i socialisti. Quindi, tutto quello che non passa per i socialisti... I popolari decidano quello che vogliono fare, se vogliono continuare a inciuciare con i socialisti lo facciano, se vogliono dare vita a un cambiamento vero...". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'evento di lancio della campagna elettorale per le europee a Milano. "Poi bisogna vedere i numeri, tutto passa dai numeri", ha specificato. A chi gli chiede se c'è la possibilità che possa diventare commissario europeo in caso di risultato brillante il 26 maggio, Salvini ha replicato: "Faccio una cosa alla volta. Sono ministro dell'Interno, conto di fare il ministro dell'Interno nel mio Paese ancora a lungo. Sono onorato che l'Italia sia un punto di riferimento per tanti Paesi europei. Fino a poco tempo fa eravamo noi ad andare all'estero per prendere a modello qualcuno altro".

