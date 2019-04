Europee, Salvini: Obiettivo essere primo gruppo, no cose per perdere

di lrs/npf

Milano, 8 apr. (LaPresse) - "Nuova manifestazione a Milano prima del voto anche con Marine Le Pen? L'obiettivo ambizioso di chi è a questo tavolo è di dar vita al primo gruppo del prossimo Parlamento europeo, più numeroso, deciso e con le idee più nuovo ed essere presenti in tutti o quasi tutti che vanno al voto. Non facciamo le cose per perdere o per partecipare ma per cambiare le regole". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza 'Verso l'Europa del buonsenso', che dà il via alla campagna elettorale per le elezioni europee, con rappresentanti di AfD, 'Veri finlandesi', Partito popolare danese. "Stiamo lavorando per una grande festa a Milano il 18 maggio con tanti popoli, tanta gente e tante bandiere", ha aggiunto.

