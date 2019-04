Europee, Salvini: Obiettivo essere finalmente forza governo

di lrs/mad

Milano, 8 apr. (LaPresse) - "Il nostro obiettivo è essere finalmente forza di governo in Europa per portare una speranza". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza 'Verso l'Europa del buonsenso', che dà il via alla campagna elettorale per le elezioni europee, con rappresentanti di AfD, 'Veri finlandesi', Partito popolare danese.

