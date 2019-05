Europee, Salvini: Non userò voto per chiedere posti o poltrone

di lrs

Milano, 16 mag. (LaPresse) - Quello del 26 maggio "sarà un voto fondamentale per l'Europa di Renzi, Macron e Merkel e l'Europa dei diritti. Non lo userò a livello interno, per chiedere posti o poltrone". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in Prefettura, a Napoli, dopo il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata