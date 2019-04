Europee, Salvini: Meloni? Sbaglia chi usa elezioni per regolamenti conti Italia

di lrs/ect

Monza, 15 apr. (LaPresse) - "Chi usa le elezioni europee per regolamenti di conti italiani, sbaglia". Così il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, a margine di una conferenza stampa in prefettura, a Monza, a chi gli chiedeva un commento sulle parole della presidente di Fdi, Giorgia Meloni, secondo cui sarebbe possibile una nuova maggioranza di governo. "Le elezioni europee - ha aggiunto - sono fondamentali per l'Italia e gli italiani perché dobbiamo cambiare tante norme europee che danneggiano il nostro Paese. Non per cambiare equilibri interni o per chiedere un ministro o una poltrona in più. A me interessa vincere le elezioni europee, che la Lega sia il primo partito presente in nome degli italiani al Parlamento europeo, per cambiare delle norme che stanno massacrando la nostra economia e per portare la difesa dei confini e dei porti non solo a livello italiano ma a livello europeo. Se l'Europa esiste deve difendere i suoi confini via mare e via terra", ha concluso Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata