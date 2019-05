Europee, Salvini: Lega metterà in piedi gruppo da 100-150 parlamentari

di lrs/ect

Milano, 27 mag. (LaPresse) - "Conto che la Lega proverà a mettere in piedi un gruppo che avrà fra i 100 e i 150 parlamentari e avanzerà proposta di governo. Proviamo a salvare l'Europa portandola alle sue radici". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, segretario della Lega, in conferenza stampa in via Bellerio, a Milano.

