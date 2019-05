Europee, Salvini: Lega 1/a a Riace e Lampedusa, battaglia migranti in Ue

di lrs/ect

Milano, 27 mag. (LaPresse) - "In tutte e 20 le regioni italiani c'è almeno un Comune in cui la Lega supera il 40%. La Lega è primo partito a Riace e Lampedusa, stiamo parlando di Calabria e Sicilia, dove la sinistra ha scelto candidati anti-Salvini. Evidentemente l'immigrazione regolata non è solo un capriccio di Salvini ma è una delle battaglie che andremo a vincere nel nuovo Parlamento europeo". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, segretario della Lega, in conferenza stampa in via Bellerio, a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata