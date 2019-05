Europee, Salvini: In piazza c'è gente che ama, no futuro schiavitù

di lrs/dab

Milano, 18 mag. (LaPresse) - "Una rispostina e poi parleremo di futuro. In questa piazza c'è gente che ama, che rispetta. A Milano oggi c'è gente che vive con passione, che non si rassegna a un futuro di povertà, paura e schiavitù". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, alla manifestazione in piazza Duomo, a Milano, dal titolo 'Prima l'Italia! Il buonsenso in Europa'. "Quello che sto e stiamo facendo lo stiamo facendo per i nostri figli e le nostre figlie", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata