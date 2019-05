Europee, Salvini: Emozione e responsabilità, molti mi dicono 'tocca a voi'

di lrs/ect

Milano, 27 mag. (LaPresse) - "Ovviamente l'emozione, la responsabilità e la soddisfazione è grande. Ho ricevuto tantissime telefonate dai vertici del mondo dell'industria, del commercio, della cultura e dello sport. Mi dicono: adesso tocca a voi ci siamo". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, segretario della Lega, in conferenza stampa in via Bellerio, a Milano.

