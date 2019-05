Europee, Salvini candidato più votato: oltre 2 mln preferenze

di abf

Roma, 27 mag. (LaPresse) - Matteo Salvini re delle preferenze alle Europee. Quando mancano una manciata di sezioni ai risultati finali, emergono dati super per il leader leghista, con oltre due milioni di preferenze. Al Nord Ovest Salvini raccoglie oltre 669mila preferenze con la Lega al 40,69%: per fare un confronto Giuliano Pisapia del Pd ne colleziona 256mila. Al Nord Est Lega oltre il 41% e per Salvini ecco 526mila voti, mentre Carlo Calenda del Pd si ferma a 260.605.

Al Centro ancora Salvini in prima fila per le preferenze con quasi 385mila voti, mentre al Sud i voti per il Capitano sono oltre 321mila. Infine nelle Isole, dove il M5S si attesta come primo partito al 29%, Salvini si 'ferma' a 239mila voti.

