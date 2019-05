Europee, Salvini: Califfato islamico se sinistra continua a governare

di lrs

Milano, 2 mag. (LaPresse) - "Se la sinistra continuasse a governare in Europa, avremmo un califfato islamico. Io ai miei figli un'Europa così non la voglio lasciare. Faccio tutto quello che è nelle mie possibilità per evitare questa triste fine al continente europeo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, da Budapest (Ungheria) in conferenza stampa con il premier Viktor Orban.

