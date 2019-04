Europee, Salvini: Assenze lunedì a Milano? Fake news surreali

di lrs

Milano, 4 apr. (LaPresse) - Le Pen, Orban e gli austriaci non saranno a Milano lunedì per la conferenza programmatica? "Questa è una notizia surreale. Lunedì 8 aprile abbiamo organizzato a Milano un incontro fra quattro partiti di quattro gruppi politici europei diversi per lanciare un segnale. Con tutti gli altri ci vedremo più avanti. Se abbiamo deciso di fare una riunione a quattro e non a 24, è curioso che si lamenti il fatto che gli altri non ci sono". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, da Parigi.

"L'obiettivo da qui al 26 maggio è di trovarsi con tutti. A proposito di fake news, se uno non è stato invitato e non viene, mi sembra normale", ha aggiunto. "Marine Le Pen - ha sottolineato - non c'è perché non era prevista, la vedo domani. Sarei deluso se i quattro che ho invitato non venissero. Orban l'ho sentito questa settimana e gli austriaci li sento settimanalmente. La mia alleanza in Francia era e rimane ben salda con Marine Le Pen", ha concluso.

