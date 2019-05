Europee, Renzi: Per Pd buon pareggio, se stessa lealtà in passato...

di npf

Roma, 28 mag. (LaPresse) - "Possiamo parlare di un pareggio, di un buon pareggio. Siamo arrivati secondi, come nel 2018. Si sono invertiti primi e terzi. Il Pd ha perso in valori assoluti 100mila voti e ha guadagnato 4 punti percentuali. Hanno votato i D'Alema, i Bersani, Prodi...tutte queste persone sono tornate a votare Pd e il Pd è cresciuto in termini percentuali. La cosa importante è che abbiamo lavorato insieme, con lealtà. Se l'avessimo avuta anche in passato avremmo avuto risultati migliori". Così Matteo Renzi su facebook ha commentato l'esito del voto di domenica. "Adesso partiamo - ha aggiunto - no polemiche, non divisioni".

