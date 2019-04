Europee, proiezioni: Lega primo partito in Italia con il 31,4%

In crescita il Movimento 5 stelle con il 21,5% delle preferenze che gli concederebbero 18 seggi. Perde un seggio il Pd con 16 deputati e il 20%

La Lega è ancora il primo partito in Italia, secondo le proiezioni del Parlamento europeo sulle elezioni di maggio, con il 31,4% e 26 deputati eletti. In aumento, quindi, rispetto a questa legislatura (6 seggi) ma in leggero calo rispetto al 32,2%. Il Carroccio rimane stabile al secondo posto nei partiti di tutta Europa, subito sietro alla Csu/Cdu che, secondo le proiezioni, dovrebbe conquistare 30 seggi.

In crescita il Movimento 5 stelle con il 21,5% delle preferenze che gli concederebbero 18 seggi (20,9% a marzo). Perde un seggio il Pd con 16 deputati e il 20%. Otto deputati per Forza Italia con il 10,1% e 4 per Fratelli d'Italia al 4,8%.

