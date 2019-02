Europee, Meloni: Divisive con FI, voto dice Lega e FdI unici a crescere

di npf

Roma, 13 feb. (LaPresse) - "La percentuale raggiunta in Abruzzo, quasi il 7%, lascia ben sperare per le Europee. Io ringrazio Berlusconi, ma le elezioni Europee sono per noi quelle più divisive. Io vado in Europa per cambiare tutto. Per FI a guida Tajani l'Europa che c'è oggi va bene e questo è divisivo. Auguro il meglio a FI però quello che oggi stanno dicendo i cittadini è che gli unici partiti che crescono sono la Lega e FdI". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni nel corso del forum PoliticaPresse.

