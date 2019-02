Europee, M5S: Nessun gruppo con Lega, no a chi propone vecchie ricette

di npf

Roma, 20 feb. (LaPresse) - "Il MoVimento 5 Stelle nel prossimo Parlamento Europeo farà parte di un nuovo gruppo fondato sui valori della democrazia diretta. Le prime quattro forze politiche che lo comporranno sono state presentate la settimana scorsa a Roma da Luigi Di Maio. Siamo in contatto con altre forze politiche di altri Paesi per allargare ulteriormente il gruppo. Non esiste e non è mai stata presa in considerazione l'idea di entrare nel gruppo della Lega e Le Pen o in altri gruppi che propongono da decenni la stessa vecchia ricetta". E' quanto precisa il M5S in un post pubblicato sul blog delle Stelle. "Noi infatti non abbiamo alcuna intenzione di uscire dall'Europa, ma di dare nuova vita al sogno europeo occupandoci dei bisogni dei cittadini e abbandonando definitivamente l'era dell'austerità. Quanto riportato oggi da La Stampa e da La Repubblica è completamente falso e privo di qualsiasi fondamento", si legge ancora.

