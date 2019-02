Europee, M5s apre selezione: saranno valutati 'meriti'-2-

di ntl

Roma, 13 feb. (LaPresse) - "Le prossime settimane saranno cruciali - si legge nel post - L'appuntamento europeo è di primaria importanza per il futuro del nostro Paese e dell'Europa stessa. La politica dell'austerity ha fallito, generando un dissenso diffuso in ogni Paese dell'Unione. Ed è per questo che il MoVimento 5 Stelle può e deve ricoprire un ruolo chiave all'interno del prossimo Parlamento Europeo. Abbiamo bisogno di candidati competenti, capaci di interpretare al meglio i valori del MoVimento 5 Stelle in sede europea. Portavoce che saranno chiamati al difficile compito di cambiarla, questa Europa. Perché se nel 2014 ci accingevamo ad entrare in una realtà completamente nuova, oggi è arrivato il momento di essere protagonisti".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata