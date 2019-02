Europee, M5s apre selezione: saranno valutati 'meriti'

di ntl

Roma, 13 feb. (LaPresse) - "Il 26 maggio prossimo si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo. Un momento importante in cui saremo chiamati a scegliere i nostri portavoce nelle istituzioni di Bruxelles e di Strasburgo. Anche per questa occasione, il MoVimento 5 Stelle ha scelto un processo di selezione dei propri candidati improntato sui principi della democrazia diretta. Grazie a Rousseau, sempre più faro del MoVimento, i nostri candidati saranno scelti dagli iscritti attraverso una nuova funzione dedicata". E' quanto si legge sul blog delle Stelle. "Ci si può candidare su Rousseau dalle ore 11 di oggi (13 febbraio) e fino alle 12 di lunedì 25 febbraio m- si spiega -Per farlo, è indispensabile presentare il certificato penale e dei carichi pendenti. È obbligatorio, altresì, leggere ed accettare il “Regolamento” e il “Codice di Condotta”, dove sono spiegati nel dettaglio i requisiti per la candidatura, le modalità di voto e di formazione delle liste, oltre che i comportamenti generali, in linea coi principi ispiratori del MoVimento 5 Stelle, che riguardano sia l'attività presso le Istituzioni europee, sia l'attività del deputato eletto sul territorio. Gli iscritti che avranno sottoposto la loro candidatura entro i termini prestabiliti, potranno integrare e modificare le informazioni già inserite nel proprio profilo fino al 1 marzo. Per rendere il processo di selezione più consapevole, abbiamo introdotto due novità: la funzione Open Candidature ed un nuovo sistema che consente agli elettori di selezionare i candidati tenendo conto di diversi fattori, in parte legati al curriculum e alla conoscenza delle lingue, ma anche alle attività svolte per il MoVimento e su Rousseau. Un sistema di 'meriti' che sarà visibile sui profili dei candidati e che ne determinerà l'ordine di elenco".

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata