Europee, Le Pen: Oggi atto fondatore rivoluzione pacifica

di lrs/mad

Milano, 18 mag. (LaPresse) - "Siamo convinti che l'Europa possa trovare la sua potenza solo nelle nazioni che la compongono. Questa bella manifestazione oggi è l'atto fondatore della rivoluzione pacifica e democratica. Libertà per ogni popolo di decidere per se stesso". Così la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, alla manifestazione in piazza Duomo, a Milano, dal titolo 'Prima l'Italia! Il buonsenso in Europa'.

