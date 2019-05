Europee, Le Pen: No a immigrazione che sommerge nostri Paesi

Milano, 18 mag. (LaPresse) - "Diciamo no a questa immigrazione che sommerge i nostri Paesi e che mette in pericolo i nostri valori di civiltà. Vogliamo vivere in Italia come italiani, in Francia da francesi". Così la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, alla manifestazione in piazza Duomo, a Milano, dal titolo 'Prima l'Italia! Il buonsenso in Europa'. "Il nostro progetto è di una cooperazione fra Stati, che rispetti l'identità dei popoli. Il momento è venuto", ha aggiunto. "Vi prestiamo la prima frase dell'inno francese per dire oggi: andiamo, figli delle patrie, il giorno della gloria è arrivato".

