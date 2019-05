Europee, Grillo: Se vanno male sfiduciare Di Maio? Conta non perderci

di dab

Milano, 16 mag. (LaPresse) - In un'intervista a '7', in edicola da domani, il co-fondatore del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, promuove il capo politico Luigi Di Maio per l'accordo sull'Ilva e sulle elezioni europee dice: "Se andranno male devo sfiduciarlo? Quello che conta è non perderci, non la possibilità di perdere".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata