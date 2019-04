Europee, fonti FI: No 'golpe' Carfagna, richiesta partita da territori

Roma, 16 apr. (LaPresse) - Mara Carfagna ha dato la sua disponibilità a candidarsi alle elezioni europee, ma è il partito che deve decidere. È quanto si apprende da fonti vicine alla deputata azzurra e vicepresidente della Camera. In questo momento, sottolineano ancora, una parte di FI sta solo gettando fumo negli occhi senza rispondere nel merito. Nessun 'golpe' è in atto, si tratta di una sollecitazione che arriva direttamente dai territori, in particolar modo dal Sud, dove - riferiscono le stesse fonti - "il partito è vero".

