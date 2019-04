Europee, Di Maio: Vogliamo riprenderci commissario industria Ue

di lrs/ect

Milano, 5 apr. (LaPresse) - A proposito delle prossime elezioni europee, "io non credo che il Ppe e il Pse riusciranno ad avere la maggioranza assoluta del 51% in Parlamento. Però posso dirvi che nel nostro governo non c'è nessuna volontà di mettere in discussione la zona euro e l'Ue però c'è la volontà di andare a riprenderci il commissario all'industria e all'impresa, perché il nostro ecosistema è unico in Europa e lo dobbiamo difendere". Lo ha detto il vicepremier M5S, Luigi Di Maio, incontrando gli incontri di Assolombarda a Milano.

