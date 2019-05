Europee, Di Maio: Unici alleati sono nelle piazze

di ddn/dab

Roma, 24 mag. (LaPresse) - "Io sarò sempre leale al governo e ai temi che ci avete dato da realizzare, ma gli unici alleati che abbiamo sono nelle piazze, non nel Palazzo. L'unico alleato è il contratto di governo in cui ci sono i temi che voi avete votato". Così il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, parlando dal palco della Bocca della Verità, a Roma, per la chiusura della campagna elettorale per le europee.

