Europee, Di Maio: M5S farà gruppo nuovo, preoccupa estrema destra

di npf

Roma, 5 apr. (LaPresse) - "Queste elezioni saranno importanti per l'Europa, ma anche per l'Italia. Il MoVimento 5 Stelle farà un gruppo europeo nuovo, con forze politiche giovani, completamente svincolate dalle ideologie. Lontanissime da quella preoccupante estrema destra intollerante che cresce e mi sta preoccupando e da quella finta sinistra che fa gli interessi dei grandi evasori, non delle persone normali, colpevole di aver fatto crescere la disuguaglianza in tutta Europa a livelli mai visti prima". Così il capo politico M5S Luigi Di Maio in un video postato su Facebook. "Bisogna cambiare tutto. Bisogna cambiare le politiche e bisogna cambiare le parole. Bisogna rimettere al centro delle politiche di tutta Europa i diritti sociali, l'ambiente, la lotta all'evasione, il sostegno alle piccole e medie imprese, la tecnologia, l'innovazione: il futuro. Lo stiamo facendo per cambiare l'Italia. Lo faremo per cambiare l'Europa", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata