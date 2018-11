Europee, Di Maio: A gennaio manifesto per gruppo Ue che sia ago bilancia

di npf

Roma, 9 nov. (LaPresse) - "Il prossimo anno sarà anche l'anno delle elezioni Europee. Il M5S farà un gruppo alle Europee al di là delle destre populiste e al di là delle famiglie del Ppe e del Pse. Stiamo lavorando in contatto con altri gruppi e a gennaio, febbraio presenteremo un manifesto di questo nuovo gruppo europeo che si fonda sul lavoro, sul reddito, sull'innovazione e sull'ambiente che vuole essere ago della bilancia come è stato ago della bilancia il M5S il 4 marzo in Italia". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, in conferenza alla sede dell'Associazione stampa estera in Italia.

