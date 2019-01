Europee, Delrio: Possiamo fare risultato molto superiore a politiche

Roma, 23 gen. (LaPresse) - "Noi come Pd possiamo fare un risultato molto superiore a quello delle politiche alle Europee. Crediamo che il blocco europeista possa superare il 30% e diventate un'alternativa al blocco sovranista di Salvini. La nostra è una proposta netta, forte, non si separa l'Italia da Germania, Francia, dal gruppo dei paesi fondatori. E' quella di un'Europa che fa passi in avanti su mercato comune, difesa comune, con un pilastro sociale molto forte". Così il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio durante il forum #PoliticaPresse parlando della campagna per le Europee. "Abbiamo una proposta molto forte - insiste - credo che molti abbiano capito che il problema che abbiamo è troppa Europa, non poca Europa, e la proposta che Salvini e Di Maio stanno mettendo in campo demolisce quanto fatto in questi decenni".

