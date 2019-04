Europee, Corrao (M5S): Ok a capilista ma ordine deciso da cittadini

di lrs

Milano, 7 apr. (LaPresse) - "A me essere o non essere capolista non interessa, non cambia nulla. L'ordine di chi viene eletto lo decidono i cittadini con il proprio voto di preferenza (che è la massima espressione di democrazia). La possibilità di nominare dei capolista esterni, sottoponendoli ad un voto di ratifica degli iscritti su Rousseau, è prevista dal regolamento e pertanto non c'è nulla di strano". Lo scrive su Facebook Ignazio Corrao (M5S) primo della lista Isola nel Movimento in vista delle prossime elezioni europee ed eurodeputato uscente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata