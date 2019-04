Europee, Berlusconi: Se FI va bene e M5S sotto 20% è sfratto a Governo

di npf

Roma, 29 apr. (LaPresse) - "Se alle prossime elezioni europee FI riuscirà a fare buon risultato e i 5 stelle, come sembra, scenderanno sotto il 20 per cento certamente sarà uno sfratto per il governo attuale e si potrà avere un nuovo Governo o con nuove consultazioni all'interno dello stesso Parlamento o con nuove elezioni". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi intervenendo a Mattino5 su canale Cinque.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata