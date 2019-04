Europee, base M5S conferma su Rousseau capoliste scelte da Di Maio

di dab

Milano, 15 apr. (LaPresse) - Gli iscritti al Movimento 5 Stelle confermano le 5 capoliste scelte da Luigi Di Maio per le elezioni europee del prossimo 26 maggio. A comunicare i risultati è un post pubblicato sul 'Blog delle stelle'. I votanti sono stati 20.541 e ogni elettore poteva scegliere tra il sì e il no al nome proposto dal M5S. Per la circoscrizione Nord-occidentale la candidata è Mariangela Danzì, che risulta indagata a Brindisi, ma ha ricevuto l'approvazione di 2.553 militanti cinquestelle contro i 1.446 no. Nella circoscrizione Nord-orientale, invece, Sabrina Pignedoli riceve 2.063 sì e 759 no. In quella centrale Daniela Rondinelli passa con 3.086 preferenze contro le 1.907 votazioni sfavorevoli. Anche per circoscrizione meridionale nessuna sopresa: Chiara Maria Gemma ottiene il disco verde da 3.468 iscritti (2.196 i no), così come Alessandra Todde per la circoscrizione insulare (1.739 sì contro i 1.351 no). "Anche al termine di questo terzo turno i risultati sono stati depositati presso due notai", fanno sapere dal M5S. "Oggi è stata un'altra occasione di partecipazione per tutti gli iscritti a Rousseau. La lista definitiva dei candidati sarà pubblicata domani mattina. Un grosso in bocca al lupo a tutta la squadra dei candidati. Ci aspetta una partita importante che giocheremo tutti insieme", si conclude il post.

