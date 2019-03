Europee, Bartolo: Candidato con Pd? Devo decidere, prima viene mio lavoro

di npf

Roma, 28 mar. (LaPresse) - Pietro Bartolo candidato alle Europee nella lista aperta di Nicola Zingaretti? "Non è vero assolutamente. Devo ancora decidere, vedere", spiega il medico di Lampedusa, contattato da LaPresse. "Io sono in quota Demos, democrazia solidale. Mi hanno contattato quelli del mio partito per vedere se ero disponibile. Loro si metteranno d'accordo ma io devo ancora decidere - aggiunge - Io ho il mio lavoro qui ed è quello a cui tengo piu di tutto. Loro li chiamano migranti, ma per me sono persone. Spero che chi oggi ci sta governando cominci a pensare che si tratta di esseri umani. Se così fosse sarei più libero per una eventuale candidatura. Non è che aborro l'idea, potrebbe anche essere...ma intanto il mio pensiero è qua. Dipende da come riesco a sistemare le cose qua a Lampedusa, non è facile", conclude.

