Isole come al Sud: in testa il M5S ma c'è il boom della Lega

Anche nella Circoscrizione delle Isole che comprende Sicilia e Sardegna (la più piccola con 8 seggi da assegnare), si verifica lo stesso fenomeno della Circoscrizione meridionale. Il M5S perde ma non rovinosamente come altrove passando da dati intorno al 40% (marzo 2018) al 29,8%, un paio di punti in più delle europee del 2014. E anche qui si verifica il boom leghista. Il partito di Salvini nel 2014 aveva ottenuto l'1% Nessuno aveva mai immaginato che potesse arrivare al 22,4% in Sicilia. Il Pd "tiene" con il 18,5%. Ma è una tenuta (anzi, un miglioramento, rispetto al disastro del 2018), ma nel 2014, il Pd di Renzi all'apice del suo fulgor aveva preso il 34,9%. Forza Italia è al 14,8%: uno dei suoi dati migliori di questo voto europeo.

