L'M5S si difende nella Circoscrizione Meridionale. Ma la Lega è il secondo partito

La Circoscrizione Meridionale è quella dove il M5S riesce a difendersi. O meglio, perde un po' meno con un risultato del 29,2%. Mediamente, in queste regioni, aveva sfondato il 40% solo un anno e due mesi fa. Ma anche qui, la sorprsa è la lega che arriva addirittura al 23,4% cosa che non le era mai capitato in zone che, almeno in passato, avevano sentito il "disprezzo leghista". Il Pd si difende con 17,2% e Forza Italia fa il suo meglio superando il 12%.

