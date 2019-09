Eni, Buffagni: Qualcosa in quell'azienda va cambiato

di lrs/vln

Milano, 27 set. (LaPresse) - "Secondo me, qualcosa in quell'azienda va cambiato dopodiché ci saranno i tempi necessari in cui si ragionerà su questo tema. Se ci sono tutte queste indagini, non è che va tutto alla perfezione. Sono sicuro che si sta lavorando per mettere a posto il più possibile e noi faremo la nostra parte. Alzeremo sempre l'asticella nell'interesse degli italiani". Così Stefano Buffagni, viceministro pentastellato dello Sviluppo economico, a margine di un convegno sulla mobilità sostenibile a Milano, rispondendo a una domanda sull'Eni e sull'indagine che coinvolge a Milano l'amministratore delegato, Claudio De Scalzi.

