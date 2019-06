Enac: Ryanair primo vettore in Italia, Alitalia leader in voli nazionali

di abf/alm

Roma, 11 giu. (LaPresse) - Ryanair è la prima compagnia per i voli internazionali, mentre Alitalia si consolida nella prima posizione per quelli nazionali. E' quanto rileva l'Enac nel Rapporto e Bilancio sociale 2018. A livello complessivo la compagnia irlandese risulta il primo vettore operante in Italia sommando i voli nazionali e internazionali con quasi 38 milioni di passeggeri trasportati nel 2018.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata