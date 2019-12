Emilia-Romagna, Salvini: Se vinciamo li mandiamo a casa anche da Roma

di scp

Milano, 9 dic. (LaPresse) - "Se si vince in Emilia-Romagna vi do la mia parola che li mandiamo a casa anche da Roma, Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti". Così il leader della Lega Matteo Salvini a un appuntamento elettorale a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena.

