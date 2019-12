Emilia-Romagna, Salvini: Se si vince qui cambia l'Italia

di scp

Milano, 9 dic. (LaPresse) - "Se vincete in Emilia-Romagna non cambia l'Emilia-Romagna, cambia l'Italia e cambia il mondo. Anche a livello culturale". Così il leader della Lega Matteo Salvini a un appuntamento elettorale a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. "Perchè Bonaccini è così preoccupato? Siete lì da 50 anni, non dovreste dire 'faremo', ma 'abbiamo fatto'", aggiunge.

