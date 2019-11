Emilia-Romagna, Buffagni: Gabanelli candidata? Non credo sia quello il tema

di scp

Milano, 29 nov. (LaPresse) - "Non credo che sia quello il tema, ha rifiutato la candidatura a presidente della Repubblica". Così il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Stefano Buffagni a Circo Massimo su Radio Capital a proposito dei rumor secondo cui Di Maio avrebbe proposto a Milena Gabanelli la candidatura per il M5S in Emilia-Romagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata