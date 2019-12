Emilia-Romagna, Bonaccini: Vincere qui per aiutare riscossa centrosinistra

di scp

Milano, 29 dic. (LaPresse) - "Dobbiamo vincere in Emilia-Romagna per aiutare poi il centrosinistra a vincere domani anche in Italia". Così il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini presentando a Imola, col sindaco di Milano Giuseppe Sala, programma e liste. "Se vinciamo qui, da qui parte un riscossa anche per l'Italia", ha rimarcato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata