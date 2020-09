Elezioni, prime proiezioni: centrosinistra in vantaggio in Puglia e Toscana. Marche al centrodestra. Referendum: Sì oltre il 67%

I primi exit poll per le regionali vedono il centrodestra in vantaggio in Veneto, Liguria e Marche. La Campania resta a De Luca (centrosinistra)

Urne chiuse e prime proiezioni per l'election day. Per quanto riguarda il voto regionale centrodestra in vantaggio in Veneto, Liguria e Marche. In Puglia e Toscana sembra davanti il centrosinistra mentre De Luca (centrosinistra) è in vantaggio nettamente in Campania.

Nel dettaglio le prime proiezioni Opinio Italia per Rai:

Referendum taglio parlamentari

Terza proiezione con una copertura campione del 19%: il Sì si attesta al 67,8%, con il No al 32,2%.

Campania

Con un campione del 9%, Vincenzo De Luca raccoglie il 60,2% dei consensi, quasi il triplo del contendente di Centrodestra Stefano Caldoro fermo al 20,3. Per Valeria Ciarambino 14,5% e Giuliano Granato 2 percento.

Veneto

In Veneto il governatore uscente Luca Zaia (Lega) è saldo al comando con il 74,2%. Segue a grande distanza il centrosinistra con Arturo Lorenzoni (16,1%). In coda il Cinquestelle Enrico Cappelletti (4%) e Paolo Girotto (1,2%).

Puglia

Con copertura del 6%, in Puglia il governatore uscente Michele Emiliano (Pd) è in vantaggio con il 46%, su Raffaele Fitto (centrodestra) al 40%.Seguono Antonella Laricchia (M5S) al 10,4% e Ivan Scalfarotto (Iv) all'1,8%.

Toscana

Con copertura del 3%, in Toscana il candidato del centrosinistra Eugenio Giani è avanti col 46,5% seguito dalla candidata del centrodestra, Susanna Ceccardi al 42,3%. Irene Galletti del Movimento 5 Stelle è al 6,1%.

Liguria

Con una copertura campione del 7%, Giovanni Toti (centrodestra) è avanti con il 52,9% dei voti. Ferruccio Sansa (M5S-Pd) si ferma al 39%. In coda Aristide Massardo (4,9%) e Giacomo Chiappori (2%).

Marche

Con copertura campione all'8%, nelle Marche il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli è avanti al 48,1%, Maurizio Mangialardi per il Centrosinistra è al 34,7% e Gian Mario Mercorelli del M5S al 10,5%.

Valle d'Aosta

La Lega si attesta tra il 20 e il 24%, Progetto Civico Progressista tra il 13 e il 17%, Union Valdôtaine tra l'11 e il 15%.

